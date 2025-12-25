قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026
الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي
أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي مستهل الخميس
الحجر الصحي.. ترامب يفرض حصارا بحريا على فنزويلا لقطع موارد مادورو
إيران على حافة تحول كبير.. معركة خلافة المرشد الأعلى
عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول
السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
رياضة

خالد جاد الله: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. والأفضل إمام عاشور بديلا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة أمام زيمبابوي في الجولة الأولى، رغم صعوبة المنافس، مشيرًا إلى أن الفوارق الفنية لم تكن كبيرة، وأن مباراة الافتتاح دائمًا ما تكون ذات أهمية خاصة لوضع المنتخب على الطريق الصحيح.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن منتخب جنوب أفريقيا فريق قوي ويجيد اللعب بشكل منظم، موضحًا أن الجهاز الفني سيقوم بتقييم أداء اللاعبين في المباراة الماضية من أجل حسم التشكيل المناسب للمواجهة المقبلة.

وأشار إلى أن محمد الشناوي سيشارك بشكل طبيعي، كما توقع مشاركة محمد حمدي حال جاهزيته، مؤكدًا أن حسام عبد المجيد لم يقدم مباراة سيئة أمام زيمبابوي، إلا أن تمركزه كان خاطئًا في الهدف، موضحًا أن أي مدافع يجب أن تكون عينه دائمًا على الكرة والمهاجم.

وأضاف جاد الله أن منتخب جنوب أفريقيا لا يمتلك أطوالًا مقلقة، ما قد يتيح إمكانية الاستغناء عن حسام عبد المجيد والدفع برامي ربيعة، نظرًا لخبرته الكبيرة واعتياده على مثل هذه المباريات والضغوط.

وتحدث عن خط الوسط، مؤكدًا أن حسام حسن قد يستفيد من إمام عاشور بالدفع به في الشوط الثاني، مع الاعتماد على مروان عطية وحمدي فتحي، وأمامهما عمر مرموش ومحمد صلاح، على أن يقود مصطفى محمد خط الهجوم.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمستوى عمر مرموش، مؤكدًا أنه قدم مباراة قوية أمام زيمبابوي وكان الأفضل داخل الملعب، فيما أوضح أن مشاركة محمود حسن تريزيجيه تعتمد على مدى تنفيذه للأدوار المطلوبة منه في المباراة الماضية، مع إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء والدفع بأحمد سيد زيزو بدلًا منه.

وشدد جاد الله على أن دور حمدي فتحي في وسط الملعب سيكون دفاعيًا بحتًا دون أدوار هجومية، مؤكدًا أن مواجهة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة، مطالبًا باللعب بحذر وتنظيم الأداء على مدار اللقاء، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش، من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الثاني.

منتخب مصر كأس الامم الافريقية امام عاشور اخبار الرياضة

