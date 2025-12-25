زاوي يشيد بانطلاقة الجزائر القوية في أمم إفريقيا 2025

أشاد سمير زاوي، نجم منتخب الجزائر السابق، بالبداية المميزة لـ«محاربي الصحراء» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، عقب الفوز الكبير على منتخب السودان في المباراة الافتتاحية.

وأكد زاوي أن المنتخب الجزائري بعث برسالة قوية منذ اللقاء الأول، بعدما ظهر بانضباط تكتيكي وروح قتالية عالية، ما يعكس جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.

لوكا زيدان واختيار تمثيل الجزائر

وتحدث زاوي عن الحارس لوكا زيدان، مشيرًا إلى أن زين الدين زيدان لم ينسَ يومًا جذوره الجزائرية، وأن قرار نجله بتمثيل منتخب الجزائر بدلًا من فرنسا كان اختيارًا موفقًا وصائبًا. وأوضح أن هذا القرار يعكس ارتباط العائلة ببلدها الأم، ويمنح المنتخب الجزائري إضافة قوية في مركز حراسة المرمى.

أداء مميز للحارس الجزائري

وأكد نجم الجزائر السابق أن لوكا زيدان قدّم مباراة جيدة أمام السودان، وظهر بمستوى مطمئن، سواء من حيث التمركز أو التعامل مع الكرات، ما يجعله حارسًا قادرًا على تحمل المسؤولية. وأضاف أن لوكا يمتلك إمكانات فنية كبيرة تؤهله للمشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الثقة التي اكتسبها بعد الفوز الأول

بونجاح تحت المجهر

وتطرق زاوي إلى مستوى المهاجم بغداد بونجاح، موضحًا أنه لا يمر حاليًا بأفضل فتراته الفنية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الجهاز الفني سيعتمد عليه حال استعادته لمستواه المعروف، لما يمتلكه من خبرات وقدرات تهديفية مؤثرة.

إشادة خاصة بمنتخب مصر

وفي ختام تصريحاته، أثنى سمير زاوي على منتخب مصر، واصفًا إياه بـ«زعيم إفريقيا»، مؤكدًا توقعه بأن يقدم الفراعنة نتائج قوية خلال المباريات المقبلة في البطولة، نظرًا لتاريخهم وخبراتهم الكبيرة في المنافسات القارية.

لوكا زيدان: بداية مثالية

من جانبه، عبّر لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على السودان بثلاثية نظيفة. وقال في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» إن الانتصار في المباراة الأولى يمنح المنتخب دفعة معنوية قوية، مؤكدًا أن البداية المثالية تعزز طموحات «محاربي الصحراء» في البطولة.



