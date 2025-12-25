بينهم مصريان.. ناقد رياضي يكشف أعلى 10 لاعبين راتبا في أمم أفريقيا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن وجود لاعبين مصريين ضمن أغلي 10لاعبين من حيث الراتب.

أعلى 10 لاعبين من حيث الراتب

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أعلى 10 لاعبين من حيث الراتب (الأسبوعي) من المشاركين في كأس أمم أفريقيا

محرز الأول وصلاح الرابع ومرموش السادس" .

منتخب مصر

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المقبلة في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول على ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

موعد مباراة مصر ومنتخب جنوب إفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

خطف منتخب الفراعنة فوزا صعبا من زيمبابوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب أدرار بالمغرب، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025.

قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.