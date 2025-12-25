تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر».

ويصطدم الزمالك بنظيره سموحة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ولا يزال عبد الرؤوف يفاضل في الخط الهجومي بين ناصر منسي، صاحب هدف الفوز في المباراة الماضية أمام حرس الحدود، وعدي الدباغ العائد مؤخرًا من المشاركة مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في ظل تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المصري، صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الزمالك وسموحة كلًا من المصري، الاتحاد السكندري، زد إف سي، كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة: