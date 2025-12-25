قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرات حربية إسرائيلية تقصف مركز قرية الحولة في جنوب لبنان
زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد: روسيا لن تكسر وحدة أوكرانيا ونحلم بسلام نستحقه
مباراة مصر وزيمبابوي.. الفراعنة يحققون فوزا غائبا منذ 4 سنوات
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر».

ويصطدم الزمالك بنظيره سموحة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ولا يزال عبد الرؤوف يفاضل في الخط الهجومي بين ناصر منسي، صاحب هدف الفوز في المباراة الماضية أمام حرس الحدود، وعدي الدباغ العائد مؤخرًا من المشاركة مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في ظل تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المصري، صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الزمالك وسموحة كلًا من المصري، الاتحاد السكندري، زد إف سي، كهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة:

  • حراسة المرمى: المهدي سليمان
  • خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم «إيشو» – هشام فؤاد – محمود حمدي الونش – عمر جابر
  • خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – آدم كايد
  • خط الهجوم: أحمد شريف – عدي الدباغ أو ناصر منسي – خوان بيزيرا
كأس عاصمة مصر الزمالك سموحة

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ارشيفيه

جهود مكثفة لكشف غموض مصرع شاب يحمل جنسية عربية بإحدى الترع في الدقهلية

ورشة النيابة العامة

النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة

السباح يوسف

الكل مدان في حكايتك.. السباح يوسف بكاه الجميع من متسابق لـ شهيد

بالصور

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

