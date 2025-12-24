الكاف يحدد موعد مباريات بيراميدز في كأس الأمم الأفريقية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز في الجولة الثالثة ضيفا على نهضة بركان المغربي يوم 24 يناير المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وفي الجولة الرابعة يحل نهضة بركان ضيفا على نادي بيراميدز. باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 فبراير.

وفي الجولة الخامسة يحل بيراميدز ضيفا على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري يوم 8 فبراير المقبل، على استاد جودسويل أكاكبا في مدينة أويو بنيجيريا.

يذكر أن نادي بيراميدز يمتلك 6 نقاط بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، وباور ديناموز بطل زامبيا.