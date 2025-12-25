قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جمال الزهيري: منتخب مصر فاز على زيمبابوي دون إقناع

رباب الهواري

أكد جمال الزهيري الناقد الرياضي أن منتخب مصر لم يظهر بالشكل المنتظر خلال مواجهته أمام منتخب زيمبابوي، رغم تحقيق الفوز في المباراة.

وأوضح جمال الزهيري خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الأداء العام للفراعنة افتقد للحدة الهجومية المطلوبة، مشيرًا إلى أن المنتخب لم «يكشر عن أنيابه» بالشكل الكافي داخل اللقاء، وهو ما يفرض ضرورة العمل على تطوير الأداء خلال المباريات المقبلة.

وأشار الزهيري إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لم يكن موفقًا في بعض قراراته الفنية خلال اللقاء، وعلى رأسها قرار استبدال إمام عاشور، معتبرًا أن اللاعب كان قادرًا على تقديم إضافة فنية أكبر حال استمراره داخل الملعب، خاصة في ظل حاجة المنتخب لمزيد من الفاعلية في وسط الملعب.

وتطرق الزهيري إلى مستوى محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، مؤكدًا أنه لا يمر بأفضل فتراته خلال المرحلة الحالية، وأن مستواه بات أقل من المعهود منذ فترة، وهو ما يتطلب مزيدًا من التركيز والعمل لاستعادة بريقه المعروف، خاصة مع أهمية مركز حراسة المرمى في البطولات الكبرى.

كما شدد الزهيري على أن منتخب مصر يعاني من أخطاء دفاعية واضحة، ظهرت خلال مباراة زيمبابوي، وهو ما قد يمثل خطورة في المواجهات المقبلة أمام منتخبات أقوى. وأكد أن هذه السلبيات تحتاج إلى تصحيح سريع من الجهاز الفني لضمان تحقيق نتائج إيجابية.

واختتم جمال الزهيري تصريحاته بالتأكيد على سعادته بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام زيمبابوي، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأداء لا يزال بحاجة إلى تطوير وتحسين، حتى يتمكن المنتخب من المنافسة بقوة وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في البطولة.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

