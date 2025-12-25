كيفين جونسون: مواجهة مصر وجنوب إفريقيا قمة إفريقية منتظرة

تحدث الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب السابق ومساعد باتريس موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن رؤيته لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وأكد جونسون أن المباراة ستكون من أقوى مواجهات البطولة، نظرًا لقيمة المنتخبين والتاريخ الكبير الذي يمتلكه كل طرف على المستوى القاري.

صراع تكتيكي وفني

أوضح جونسون أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة من الناحية التكتيكية والفنية، مشيرًا إلى أن كلا المنتخبين يضم عناصر محترفة قادرة على تقديم كرة قدم عالية المستوى. وأضاف أن كل فريق سيدخل المباراة بهدف واضح وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ما سيجعل المواجهة مفتوحة ومليئة بالندية.

وتوقع جونسون أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا، مع احتمالية كبيرة لانتهائها بنتيجة التعادل في ظل تقارب المستوى.

مفاتيح لعب منتخب مصر

وتحدث المدرب الجنوب إفريقي عن نقاط قوة منتخب مصر، مؤكدًا أن الفراعنة لا يعتمدون فقط على النجم العالمي محمد صلاح أو عمر مرموش، بل يملكون مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة.

وأشاد بجودة لاعبين مثل حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، إضافة إلى قوة خط الدفاع والانضباط التكتيكي في مركز الظهير الأيمن. كما خص الحارس محمد الشناوي بإشادة خاصة، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية.

سرعات جنوب إفريقيا سلاح حاسم

أما عن منتخب جنوب إفريقيا، فأكد جونسون أنه فريق مُعد بشكل جيد من الناحية التكتيكية، ويضم لاعبين يمتلكون خبرات واسعة في البطولات القارية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

وأشار إلى أن أبرز نقاط القوة لدى جنوب إفريقيا تتمثل في السرعات العالية واللعب السريع، موضحًا أن الفريق قد لا يكون الأقوى بدنيًا، لكن السرعة والانتشار الجيد يمثلان السلاح الأهم في أسلوب لعبه.



