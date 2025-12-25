قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
مصطفى محمد يشارك في مران منتخب مصر.. هل يلحق مباراة جنوب أفريقيا؟
بيان أوروبي كندي مشترك : نطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية
مرشح مدعوم من ترامب يفوز برئاسة هندوراس.. من هو نصري عصفورة؟
وزير التربية والتعليم: منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس.. وهذه رسالتي للأهالي |فيديو
13.3 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 10 أشهر
بشهادة "صندوق النقد".. مدبولي: الاقتصاد المصري على أعتاب انطلاقة جديدة وقوية
حافظ على هدوئك.. تعمل ايه لو إطار سيارتك انفجر على الطريق؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيفين جونسون: مواجهة مصر وجنوب إفريقيا قمة إفريقية منتظرة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تحدث الجنوب إفريقي كيفين جونسون، المدرب السابق ومساعد باتريس موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن رؤيته لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

 وأكد جونسون أن المباراة ستكون من أقوى مواجهات البطولة، نظرًا لقيمة المنتخبين والتاريخ الكبير الذي يمتلكه كل طرف على المستوى القاري.

صراع تكتيكي وفني

أوضح جونسون أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة من الناحية التكتيكية والفنية، مشيرًا إلى أن كلا المنتخبين يضم عناصر محترفة قادرة على تقديم كرة قدم عالية المستوى. وأضاف أن كل فريق سيدخل المباراة بهدف واضح وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ما سيجعل المواجهة مفتوحة ومليئة بالندية. 

وتوقع جونسون أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا، مع احتمالية كبيرة لانتهائها بنتيجة التعادل في ظل تقارب المستوى.

مفاتيح لعب منتخب مصر

وتحدث المدرب الجنوب إفريقي عن نقاط قوة منتخب مصر، مؤكدًا أن الفراعنة لا يعتمدون فقط على النجم العالمي محمد صلاح أو عمر مرموش، بل يملكون مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة.

 وأشاد بجودة لاعبين مثل حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، إضافة إلى قوة خط الدفاع والانضباط التكتيكي في مركز الظهير الأيمن. كما خص الحارس محمد الشناوي بإشادة خاصة، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية.

سرعات جنوب إفريقيا سلاح حاسم
أما عن منتخب جنوب إفريقيا، فأكد جونسون أنه فريق مُعد بشكل جيد من الناحية التكتيكية، ويضم لاعبين يمتلكون خبرات واسعة في البطولات القارية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.

وأشار إلى أن أبرز نقاط القوة لدى جنوب إفريقيا تتمثل في السرعات العالية واللعب السريع، موضحًا أن الفريق قد لا يكون الأقوى بدنيًا، لكن السرعة والانتشار الجيد يمثلان السلاح الأهم في أسلوب لعبه.


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

متحف

"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

وزارة الثقافة المصرية تكرم مكتبة الإسكندرية

وزارة الثقافة المصرية تكرم مكتبة الإسكندرية لدورها في دعم مسيرة الخط العربي

الرئيس السيسي

وزير التعليم: الرئيس السيسي متابع العملية التعليمية بشكل دقيق جدًا

بالصور

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير
هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير
هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد