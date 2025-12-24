قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الحساب الرسمي لمنتخب مصر يشارك صورة لإمام عاشور مع حسام حسن

علا محمد

شارك الحساب الرسمي لمنتخب مصر صورة لنجم الأهلي إمام عاشور مع المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن  عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المقبلة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول على ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

موعد مباراة مصر ومنتخب جنوب أفريقيا
تنطلق مباراة  منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا الجمعة المقبل فى تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
خطف منتخب الفراعنة فوزا صعبا من زيمبابوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين على ملعب أدرار بالمغرب، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

