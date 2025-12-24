قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتراب جاهزية ثنائي منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يقترب الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي نجما منتخب مصر من الجاهزية التامةواللحاق بمباراة منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتعرض الثنائي محمد حمدي ومصطفي محمد للإصابة فى مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب زيمبابوي فى أولي جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

تفاصيل مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

وتحمل مواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا الرقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين، سواء الرسمية أو الودية، والرابعة لهما تحديدًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ورغم ثقل اسم منتخب مصر قارّيًا، فإن لغة الأرقام لا تصب في صالحه أمام جنوب إفريقيا.

التقى المنتخبان في 12 مواجهة سابقة، لم يحقق خلالها الفراعنة سوى 4 انتصارات فقط، مقابل 7 هزائم وتعادل وحيد، ما يعكس تفوقًا واضحًا لمنتخب "بافانا بافانا" في المواجهات المباشرة.

شهدت مواجهات مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية محطات لا تُنسى.. البداية كانت في نسخة 1996 بجنوب إفريقيا، ضمن دور المجموعات، حين حقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا بهدف دون رد.

لكن الذكرى الأجمل جاءت في نهائي بطولة 1998 في بوركينا فاسو، عندما نجح الفراعنة في التتويج باللقب القاري بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، في واحدة من أبرز لحظات التاريخ الكروي المصري.

في المقابل، لا تزال خسارة دور الـ16 في نسخة 2019 بالقاهرة حاضرة في الأذهان، عندما فجّرت جنوب إفريقيا مفاجأة كبرى وأقصت مصر من البطولة بالفوز بهدف دون رد، في مباراة شكلت صدمة للجماهير.

تتضاعف صعوبة المواجهة، في ظل فشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار على جنوب إفريقيا خلال آخر أربع مباريات جمعتهما، سواء كانت رسمية أو ودية، حيث اكتفى بتعادل وحيد مقابل ثلاث هزائم.

ويعود آخر فوز مصري على جنوب إفريقيا إلى مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر 2006، وانتهت بهدف دون مقابل، لتدخل المواجهات بعدها في سلسلة سلبية للفراعنة.

بين حسابات التأهل المبكر، والتاريخ الذي لا يميل كثيرًا للفراعنة، يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم مدفوعًا برغبة قوية في كسر العقدة، واستعادة الهيبة أمام خصم عنيد يجيد اللعب تحت الضغط.

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

متحف المصري الكبير

أبرز الأحداث العالمية في 2025.. افتتاح مهيب للمتحف المصري الكبير يتصدر المشهد الثقافي العالمي

لجنة أراضي الدولة

اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة: 81 الف قطعة جاهزة للاستثمار

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

