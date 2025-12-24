اقتراب جاهزية ثنائي منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا

يقترب الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي نجما منتخب مصر من الجاهزية التامةواللحاق بمباراة منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتعرض الثنائي محمد حمدي ومصطفي محمد للإصابة فى مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب زيمبابوي فى أولي جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

تفاصيل مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

وتحمل مواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا الرقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين، سواء الرسمية أو الودية، والرابعة لهما تحديدًا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ورغم ثقل اسم منتخب مصر قارّيًا، فإن لغة الأرقام لا تصب في صالحه أمام جنوب إفريقيا.

التقى المنتخبان في 12 مواجهة سابقة، لم يحقق خلالها الفراعنة سوى 4 انتصارات فقط، مقابل 7 هزائم وتعادل وحيد، ما يعكس تفوقًا واضحًا لمنتخب "بافانا بافانا" في المواجهات المباشرة.

شهدت مواجهات مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية محطات لا تُنسى.. البداية كانت في نسخة 1996 بجنوب إفريقيا، ضمن دور المجموعات، حين حقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا بهدف دون رد.

لكن الذكرى الأجمل جاءت في نهائي بطولة 1998 في بوركينا فاسو، عندما نجح الفراعنة في التتويج باللقب القاري بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، في واحدة من أبرز لحظات التاريخ الكروي المصري.

في المقابل، لا تزال خسارة دور الـ16 في نسخة 2019 بالقاهرة حاضرة في الأذهان، عندما فجّرت جنوب إفريقيا مفاجأة كبرى وأقصت مصر من البطولة بالفوز بهدف دون رد، في مباراة شكلت صدمة للجماهير.

تتضاعف صعوبة المواجهة، في ظل فشل منتخب مصر في تحقيق أي انتصار على جنوب إفريقيا خلال آخر أربع مباريات جمعتهما، سواء كانت رسمية أو ودية، حيث اكتفى بتعادل وحيد مقابل ثلاث هزائم.

ويعود آخر فوز مصري على جنوب إفريقيا إلى مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر 2006، وانتهت بهدف دون مقابل، لتدخل المواجهات بعدها في سلسلة سلبية للفراعنة.

بين حسابات التأهل المبكر، والتاريخ الذي لا يميل كثيرًا للفراعنة، يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم مدفوعًا برغبة قوية في كسر العقدة، واستعادة الهيبة أمام خصم عنيد يجيد اللعب تحت الضغط.