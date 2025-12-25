ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام نادي سموحة في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب مساء.

وعقب تعرض الزمالك للخسارة، تراجع الفارس الأبيض إلى المركز الثاني في مجموعته بكأس عاصمة مصر وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1 - المصري – 7 نقاط

2 - الزمالك – 4 نقاط

3 - سموحة – 4 نقاط

4 - زد - 3 نقاط

5 - الاتحاد السكندري – 3 نقاط

6 - كهرباء الإسماعيلية – نقطتان

7 - حرس الحدود – نقطة واحدة

وأضاع فريق سموحة فرصة محققة فى الدقائق العشر دقائق الأولي واصطدمت إحدى الكرات فى هجمة خطيرة للاعبي سموحة في العارضة وحرمت الفريق السكندري من فرصة تسجيل هدف أول.

وأنقذت العارضة فريق سموحة من هدف أول لصالح الزمالك عقب تسديد أحمد شريف القلعة البيضاء الكرة بقوة تصطدم بالعارضة وترتد خارج منطقة الجزاء وعقب ذلك أهدر حسام أشرف نجم فريق سموحة فرصة مؤكدة لإحراز هدف بعدما انفرد بمحمد عواد حارس الزمالك.

ونجح عماد ميهوب حارس مرمى سموحة فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي سددها عمرو ناصر داخل منطقة الجزاء لتتحول إلي ضربة ركنية فى الدقيقة 31 وشهدت الدقيقة 36 اشتباك بين عمرو ناصر مهاجم الزمالك وعمرو السيسي لاعب سموحة بعد احتكاك بين الثنائي ونجح حكم اللقاء فى فض الإشتباك.

وأحرز حسام أشرف هدف أول لصالح فريق سموحة فى شباك فريق الزمالك فى الدقيقة 40 بعدما تلقي كرة داخل منطقة الجزاء سددها مهاجم الفريق السكندري فى الزاوية الضيقة لمحمد عواد حارس مرمي الفارس الأبيض.

فى بداية الشوط الثاني أضاع البرازيلي خوان بيزيرا فرصة إدراك هدف التعادل بعدما سادت حالة من الإرتباك دفاعات فريق سموحة وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء بغرابة تعلو عارضة حارس الفريق السكندري.

وفى الدقيقة 56 نجح محمد عواد حارس مرمى الزمالك فى إبعاد الكرة من أمام حسام اشرف مهاجم فريق سموحة ومنع هدفا محققا لصالح الفريق السكندري



وسدد سيف جعفر فى الدقيقة 65 كرة قوية تصطدم بعارضة أحمد ميهوب حارس مرمي فريق سموحة لتضيع فرصة التعادل وفي الدقيقة 67 سقط عمر جابر داخل منطقة الجزاء ورفض حكم اللقاء احتسابها ركلة جزاء.

وكاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن يتسبب فى هدف ثاني لفريق سموحة عقب الخروج الخاطئ وأضاع بابا بادجي لاعب الفريق السكندري فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثاني وسدد الكرة تمر إلي جوار مرمي القلعة البيضاء.