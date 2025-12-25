مصطفى شوبير: هناك تركيز شديد من أجل تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا

علق مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر على المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات صحفية : "هناك تركيز شديد من أجل تحقيق الفوز غدًا وحسم بطاقة الصعود لدور الـ16 واسم مصر كبير ويرعب أي منافس".

مباراة كبيرة امام زيمبابوي

وأضاف مصطفى شوبير: "منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام زيمبابوي ونعمل على استغلال الفرص أمام المرمى لحسم المباريات مبكرًا".

رسالة للمنتقدين

وأتم مصطفى شوبير: "رسالة لكل المنتقدين أن الأرجنتين في كأس العالم 2022 خسرت أمام السعودية ولكنها في النهاية فازت باللقب ولذلك علينا تقديم أفضل ما لدينا أمام جنوب إفريقيا".