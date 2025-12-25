تعرف على تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا

يلتقي منتخبا مصر وجنوب أفريقيا غدا الجمعة على ملعب أغادير، في قمة مبكرة لحسم صدارة المجموعة الثانية، وربما التأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026.

استهل المنتخبان مشوارهما بالفوز في الجولة الأولى، حيث فاز منتخب مصر بصعوبة بالغة 2 / 1 على زيمبابوي، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثنائية لنجميه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومحمد صلاح هداف ليفربول الذي منح الفراعنة الفوز بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

وبالنتيجة نفسها، بدأ منتخب جنوب أفريقيا بطل القارة عام 1996 الفائز ببرونزية النسخة الأخيرة 2023 بكوت ديفوار، مشواره بالفوز على أنجولا بهدفين لهدف واحد.

وستكون مباراة الغد هي المواجهة الرابعة بينهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن التقيا سابقًا في أعوام 1996 و1998 و2019، حيث فاز الفراعنة مرتين بنتيجة 1 / صفر في نسخة 1996 بجنوب أفريقيا، ثم الفوز بثنائية في نهائي نسخة 1998 ببوركينا فاسو، بينما رد الأولاد بالفوز 1 / صفر، وتسببا في إقصاء مصر من دور الـ16 بنسخة 2019 التي استضافتها.

ويتطلع الثلاثي صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي، نجوم الفراعنة لرد اعتبارهم من هذه الخسارة بعد 6 سنوات، بينما يسعى رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا لفوز ثان على التوالي في المواجهات المباشرة مع الفراعنة.