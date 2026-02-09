الأونروا تبلغ الجامعة العربية بتأثيرات العجز على أداء مهامها في خدمة الفلسطينيين

التقي السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، رولاند فريدريش القائم بأعمال مدير مكتب الأونروا بالقاهرة.

وقدم فريدريش عرضا للتحديات الخطيرة التي تواجه عمل الأونروا خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى تواصل استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأونروا خاصة في القدس الشرقية المحتلة، التي كان أخرها تدمير المقر الرئيسي للوكالة في الشيخ جراح بالقدس، إلا أنه أكد أن الأونروا تواصل رغم كل الصعوبات الاستمرار في العمل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أكد أن العجز المالي في ميزانية الأونروا البالغ 200 مليون دولار يحد من قدرة الوكالة على القيام بمهامها الأساسية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب القائم بأعمال مدير مكتب الأونروا بالقاهرة، بحث الدول على دعم مناشدة الأونروا العاجلة للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2026.

من جانبه أكد السفير الدكتور فائد مصطفى على دعم الجامعة العربية للأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وما نصت عليه مبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن استهداف الأونروا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسعي لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن الأمانة العامة ستواصل بذل جهودها لدعم الأونروا ودورها الهام والذي لاغنى عنه لتقديم خدماتها الأساسية والحفاظ على وجودها وولايتها الأممية.