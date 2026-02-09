قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأونروا تبلغ الجامعة العربية بتأثيرات العجز على أداء مهامها في خدمة الفلسطينيين

لقاء رئيس قطاع فلسطين ومدير الأونروا بالقاهرة
لقاء رئيس قطاع فلسطين ومدير الأونروا بالقاهرة
الديب أبوعلي

التقي السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، رولاند فريدريش القائم بأعمال مدير مكتب الأونروا بالقاهرة.

وقدم فريدريش عرضا للتحديات الخطيرة التي تواجه عمل الأونروا خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى تواصل استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأونروا خاصة في القدس الشرقية المحتلة، التي كان أخرها تدمير المقر الرئيسي للوكالة في الشيخ جراح بالقدس، إلا أنه أكد أن الأونروا تواصل رغم كل الصعوبات الاستمرار في العمل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أكد أن العجز المالي في ميزانية الأونروا البالغ 200 مليون دولار يحد من قدرة الوكالة على القيام بمهامها الأساسية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب القائم بأعمال مدير مكتب الأونروا بالقاهرة، بحث الدول على دعم مناشدة الأونروا العاجلة للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2026.

من جانبه أكد السفير الدكتور فائد مصطفى على دعم الجامعة العربية للأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وما نصت عليه مبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن استهداف الأونروا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسعي لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن الأمانة العامة ستواصل بذل جهودها لدعم الأونروا ودورها الهام والذي لاغنى عنه لتقديم خدماتها الأساسية والحفاظ على وجودها وولايتها الأممية.

فائد مصطفى فلسطين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة رولاند  فريدريش الأونروا الضفة الغربية قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال القدس الشرقية الشيخ جراح بالقدس اللاجئين الفلسطينيين الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد