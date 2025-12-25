خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود حالة من الجدل داخل مجلس الإدارة بشأن مستقبل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك اقترحوا رحيل أحمد عبد الرؤوف، اعتراضًا على المستوى الفني غير المرضي والنتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأضاف المصدر أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، طلب من أعضاء المجلس عدم التسرع في اتخاذ قرار الإطاحة بالمدير الفني في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم حل أزمة القيد حتى الآن، ما يصعّب من مهمة التعاقد مع جهاز فني جديد أو تدعيم الفريق بصفقات جديدة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تفضّل التريث ودراسة الموقف بهدوء خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تقييم التجربة بشكل شامل بعد وضوح الرؤية بشأن ملف القيد ومستقبل الفريق في البطولات المختلفة.