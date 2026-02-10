تدمر الأسنان وتسبب الألم.. اكتشف أسباب التهاب اللثة

يعد التهاب اللثة بوابة عدد كبير من أمراض ومشاكل الفم مثل ألم الأسنان ورائحة الفم الكريهة وسرعة تلف الأسنان؛ لذا من المهم اكتشافها وعلاجها بسرعة.

التهاب اللثة هو رد فعل التهابي من الجسم تجاه البلاك والجير المتراكم على الأسنان وعندما يبقى البلاك والجير على الأسنان لفترة طويلة، تصبح اللثة ملتهبة وحمراء ومتورمة.



وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أسباب الإصابة بالتهاب اللثة إذا كنت:

لا تعتني بأسنانك جيداً أو اترك أسنانك ملتوية ويصعب تنظيفها.

مصاب بمرض السكري .

وجود تاريخ عائلي لأمراض اللثة.

تدخين أو مضغ التبغ.

كذلك، قد تُقلل بعض الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة من تدفق اللعاب، مما يُسبب جفاف الفم حيث يُساعد اللعاب على تنظيف الفم، لذا قد يُساهم هذا التغيير في التهاب اللثة، ومن أمثلة هذه الأدوية:

أدوية لعلاج الصرع .

بعض علاجات السرطان.

حاصرات قنوات الكالسيوم لضغط الدم.

حبوب منع الحمل الفموية.