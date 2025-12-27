فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

أشار أمادو فلافيو نجم الأهلي ولاعب منتخب أنجولا السابق إلى أن شيكوبانزا، لاعب الزمالك قوي ومتميز، ولكنه يحتاج لثقة أكبر من الجماهير.

وقال فلافيو في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، عبر برنامجه الكابتن على قناة dmc: "شيكوبنزا لاعب قوي جدا ويحتاج لـ ثقة أكبر".

وتابع: "ليس معنى أن اللاعب لا يشارك مع منتخب بلاده أنه ضعيف، ولكنه يحتاج ثقة أكثر ودعم أكبر من جماهير الزمالك".

وعن مهاجم مثل فلافيو يرشحه للأهلي، رد قائلا: "الأهلي كان يمتلك مهاجما مميزا (وسام أبو علي) وكان يجب ألا يوافق على رحيله إلا بعد تعويضه بلاعب سوبر نفس إمكانياته".

واختتم :"أنا حاليا لا أستطيع ترشيح لاعب باسمه للنادي الأهلي، والمهاجم يجب أن يكون مناسبًا ولديه طموح كبير، وأعتقد أن الأهلي يستطيع اختيار مهاجم مناسب".