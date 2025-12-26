لاعبو الزمالك المستبعدين من مباراة سموحة يخضون تدريبات بدنية قوية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة سموحة التي أقيمت بالأمس في كأس عاصمة مصر، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقام الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

مواجهة بلدية المحلة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.