مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر

يخوض فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب مواجهة هامة في الخامسة مساء اليوم السبت حينما يواجه المصرية للاتصالات باستاد السلام، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ولم يشارك النادي الأهلي في النسختين الماضيتين من بطولة كأس مصر، بسبب انسحابه في موسم 2022، وكانت العقوبة تتضمن منعه من المشاركة في نسختين على التوالي.

ويحمل الأهلى الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج بكأس مصر برصيد 39 لقب، كان آخرها نسخة الموسم قبل الماضي (2023/2024) بالمملكة العربية السعودية، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بثنائية نظيفة.

ركلات الترجيح تحسم مواجهة الأهلي والمصري للاتصالات

وتشهد المباراة إجراء تنظيمي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، دون اللجوء إلى شوطين إضافيين لتحسم ركلات الترجيح هوية الفريق المتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، دون اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ويأتي هذا الإجراء وفقًا للائحة المنظمة لمنافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتي تنص على الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، في إطار تقليص زمن المباريات وتخفيف الأحمال البدنية على الفرق المشاركة خلال ضغط الموسم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة دون استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، أسوة بباقي مباريات الدور ذاته التي أُقيمت خلال الشهر الماضي ومطلع ديسمبر الجاري، حيث قررت لجنة المسابقات استمرار تطبيق النظام التقليدي للتحكيم في هذا الدور من البطولة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم الدولي حمادة القلاوي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي مساعدًا أول، وعلي علاء مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى عمرو عابدين مهمة الحكم الرابع.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بحثًا عن مواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، التي تمثل أحد أهداف الفريق خلال الموسم الجاري، في ظل سعي الجهاز الفني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين، إلى جانب الحفاظ على فرص المنافسة على جميع البطولات المحلية.

في المقابل، يسعى فريق المصرية للاتصالات لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الأهلي من البطولة، مستندًا إلى حالة التركيز والرغبة في استغلال نظام المباراة الذي لا يمنح الأفضلية لوقت إضافي، ما يزيد من فرص اللجوء إلى ركلات الترجيح حال الصمود أمام بطل الدوري خلال الوقت الأصلي.