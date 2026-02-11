نائب الإسماعيلية ورئيس مياه القناة يبحثان تسريع حلول مشكلات المياه والصرف بالمحافظة

استقبل اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة النائب سيد عبد الجليل عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء نهج الشركة الدائم في فتح قنوات تواصل فعّالة ومباشرة مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل مع المواطنين والمعبرين عن احتياجاتهم الفعلية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية وتوجيه الجهود نحو أولويات العمل الميداني.

وخلال اللقاء، استعرض النائب عددًا من الطلبات الواردة من أهالي بعض المناطق، لا سيما فيما يتعلق بدعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، واحتياجات بعض المناطق من أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة.

كما شهد اللقاء مناقشة موسعة بشأن دراسة توصيل خدمات الصرف الصحي بعزبتي الغزلاوية وأبو مبارك بمركز فايد، حيث أكد رئيس الشركة أنه سيتم توجيه المختصين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة .

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب خطط الشركة المستقبلية للتوسع في التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع السادة النواب يمثل ركيزة أساسية في تحديد أولويات التنفيذ، وضمان وصول الخدمة للمناطق الأكثر احتياجًا بكفاءة وجودة عالية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل بين الشركة والنائب ، لمتابعة ما تم مناقشته ووضعه موضع التنفيذ، بما يحقق الصالح العام ويعزز من مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.