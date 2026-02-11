قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
محافظات

نائب الإسماعيلية ورئيس مياه القناة يبحثان تسريع حلول مشكلات المياه والصرف بالمحافظة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة النائب سيد عبد الجليل عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء نهج الشركة الدائم في فتح قنوات تواصل فعّالة ومباشرة مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل مع المواطنين والمعبرين عن احتياجاتهم الفعلية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية وتوجيه الجهود نحو أولويات العمل الميداني.

وخلال اللقاء، استعرض النائب عددًا من الطلبات الواردة من أهالي بعض المناطق، لا سيما فيما يتعلق بدعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، واحتياجات بعض المناطق من أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة.

كما شهد اللقاء مناقشة موسعة بشأن دراسة توصيل خدمات الصرف الصحي بعزبتي الغزلاوية وأبو مبارك بمركز فايد، حيث أكد رئيس الشركة أنه سيتم توجيه المختصين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة .

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب خطط الشركة المستقبلية للتوسع في التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع السادة النواب يمثل ركيزة أساسية في تحديد أولويات التنفيذ، وضمان وصول الخدمة للمناطق الأكثر احتياجًا بكفاءة وجودة عالية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل بين الشركة والنائب ، لمتابعة ما تم مناقشته ووضعه موضع التنفيذ، بما يحقق الصالح العام ويعزز من مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

اخبار القناة مياه القناة اخبار محافظة الاسماعيلية

