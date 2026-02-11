515 مليون جنيه وفرص عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد شركة للصناعات الغذائية

شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة للصناعات الغذائية والتعدينية في المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة.

يقام المشروع على مساحة 17 ألف متر مربع، باستثمارات مصرية تبلغ 11 مليون دولار أمريكي (تعادل 515 مليون جنيه مصري)، وبما يوفر نحو 30 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج خلال عام 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا من الحبوب المعبأة، إلى جانب أنشطة تجهيز وتجارة المعادن والأحجار الكريمة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروع "العطا جروب" للصناعات الغذائية والتعدينية بمنطقة السخنة الصناعية

وقع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، و فاطمة إبراهيم المهدي، المديرة والشريك المؤسس بالشركة.

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين في مختلف القطاعات، مما يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاستثمار التي توفرها الهيئة. وأضاف أن الهيئة تواصل دعم المشروعات الصناعية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتعزز الصادرات، مع التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والصناعات الزراعية والتعدينية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القيمة المضافة.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن الهيئة تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية وتقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والخدمات الداعمة للمستثمرين، بهدف رفع التنافسية الوطنية، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة فرص التشغيل، مؤكدًا استمرار بناء قاعدة صناعية متنوعة بالسخنة ودعم زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بما يعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الفائدة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.

جدير بالذكر أن الهيئة نجحت في تعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، مما يعكس دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.