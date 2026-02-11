قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

515 مليون جنيه وفرص عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد شركة للصناعات الغذائية

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروع "العطا جروب" للصناعات الغذائية والتعدينية بمنطقة السخنة الصناعية
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروع "العطا جروب" للصناعات الغذائية والتعدينية بمنطقة السخنة الصناعية
محمد الغزاوى

شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة للصناعات الغذائية والتعدينية في المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة.

 يقام المشروع على مساحة 17 ألف متر مربع، باستثمارات مصرية تبلغ 11 مليون دولار أمريكي (تعادل 515 مليون جنيه مصري)، وبما يوفر نحو 30 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج خلال عام 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا من الحبوب المعبأة، إلى جانب أنشطة تجهيز وتجارة المعادن والأحجار الكريمة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروع "العطا جروب" للصناعات الغذائية والتعدينية بمنطقة السخنة الصناعية

 وقع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، و فاطمة إبراهيم المهدي، المديرة والشريك المؤسس بالشركة.

أكد  وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تحظى بإقبال متزايد من المستثمرين في مختلف القطاعات، مما يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاستثمار التي توفرها الهيئة. وأضاف أن الهيئة تواصل دعم المشروعات الصناعية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتعزز الصادرات، مع التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والصناعات الزراعية والتعدينية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القيمة المضافة.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن الهيئة تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية وتقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والخدمات الداعمة للمستثمرين، بهدف رفع التنافسية الوطنية، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة فرص التشغيل، مؤكدًا استمرار بناء قاعدة صناعية متنوعة بالسخنة ودعم زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بما يعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الفائدة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.

جدير بالذكر أن الهيئة نجحت في تعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، مما يعكس دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

