3 أرقام قياسية لمنتخب مصر.. الفراعنة يواصلون كتابة التاريخ في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتصر الرفاعي

واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق فوزا صعبا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ليؤكد صدارته للمجموعة ويتأهل رسميا إلى دور الـ16 كأول المتأهلين في البطولة المقامة بالمغرب.

أرقام قياسية للفراعنة

حقق منتخب مصر العديد من الأرقام القياسية التاريخية حيث لعب 113 مباراة في تاريخ البطولة وهو الرقم الأعلى يليه كوت ديفوار (107) وغانا (105) ونيجيريا (105). 

كما يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الانتصارات (62) وعدد الأهداف المسجلة (178).

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب ويليه الكاميرون بخمسة ألقاب وغانا بأربعة كما يعد المنتخب المصري الأكثر مشاركة في البطولة بـ26 مشاركة متفوقا على كوت ديفوار (25) وغانا (24).

إنجازات اللاعبين والمدربين

يعد أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر تتويجا بالألقاب مع الفراعنة إذ حصل كل منهما على 4 ألقاب (1998، 2006، 2008، 2010). 

بينما يمتلك حسن شحاتة الرقم القياسي كأكثر المدربين تتويجًا باللقب (3 مرات: 2006، 2008، 2010).

كما يعتبر الحارس عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في البطولة بتاريخها بعمر 44 عاما و21 يوما في المباراة النهائية 2017 أمام الكاميرون. 

أما الجنرال محمود الجوهرى فهو الوحيد الذي توج باللقب كلاًعب ومدرب بعد الفوز كلاعب عام 1959 وكمدرب عام 1998.

ويحمل منتخب مصر أيضا رقما فريدا حيث سجل لاعبان من الفريق هاتريك في نفس المباراة عام 1963 ضد نيجيريا بالإضافة إلى 5 لاعبين مختلفين أحرزوا ستة هاتريك في تاريخ كأس الأمم الأفريقية وهو رقم لم يحققه أي منتخب آخر.

الفوز على جنوب أفريقيا

حقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 رغم خوضه الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بسبب تدخل عنيف على لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ليصل إلى هدفين في البطولة الحالية و9 أهداف إجماليا في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية محتلا المركز الثالث في قائمة هدافي المنتخب المصري تاريخيا.

الهدف القادم للفراعنة

يأمل منتخب مصر في استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ 2010 بعد تحقيق ثلاثية تاريخية تحت قيادة حسن شحاتة (2006، 2008، 2010) وتصحيح مساره بعد الإخفاق في نهائي 2017 أمام الكاميرون ونهائي 2021 أمام السنغال سعيا لإضافة النجمة الثامنة إلى سجله القاري.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية جنوب أفريقيا

