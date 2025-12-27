طريق منتخب مصر بعد تصدر المجموعة في كأس أمم أفريقيا

واصل منتخب مصر تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق فوزا ثمينا على جنوب أفريقيا ليؤكد جدارته بالمنافسة ويضع قدما ثابتة في الأدوار الإقصائية في ليلة شهدت صمود الفراعنة وتألق قائدهم محمد صلاح.

الفراعنة أول المتأهلين إلى دور الـ16

ونجح منتخب مصر في حسم تأهله رسميا إلى دور الـ16 ليصبح أول المنتخبات التي تضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية في البطولة القارية، رغم خوضه الشوط الثاني من اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذا التأهل بات منتخب مصر على موعد مع صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الثلاث: الأولى أو الثالثة أو الرابعة على أن تقام مباراة دور الـ16 يوم الإثنين الخامس من يناير المقبل.

طريق الفراعنة في الأدوار الإقصائية

وفي حال تخطي عقبة دور الـ16 سيواجه الفراعنة الفائز من مواجهة متصدر المجموعة السادسة مع وصيف المجموعة الخامسة ما يفتح الباب أمام مواجهة عربية محتملة مع منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للتأهل أو الاصطدام بمنتخبي كوت ديفوار حامل اللقب أو الكاميرون.

ومن المقرر إقامة مباريات ربع النهائي يوم السبت 10 يناير 2026 بينما قد يلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع منتخب السنغال المرشح الأبرز لصدارة المجموعة الرابعة حال استمرار مشواره في البطولة.

صلاح يحسم اللقاء ورقم تاريخي جديد

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليرفع رصيده إلى هدفين في النسخة الحالية ويصل إلى 9 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية منفردا بالمركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

وشهد اللقاء طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تدخل قوي على لاعب جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا ليكمل الفراعنة المباراة بعشرة لاعبين قبل أن ينجحوا في الحفاظ على التقدم وتحقيق الفوز.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد المنتخب المصري بقيادة حسام حسن في مواجهة أنجولا، في تمام الساعة السادسة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.