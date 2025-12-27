هاني حتحوت يشيد بـ لاعبي منتخب مصر: برافو كابتن حسام حسن والرجالة

علق الإعلامي هاني حتحوت علي فوز منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

هاني حتحوت

وكتب هاني حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصر إلى دور الـ١٦ من أمم إفريقيا، وكمتصدرين، قبل الجولة الأخيرة.. ألف مبرووك

مباراة متميزة من الفراعنة على مدار الشوطين اللذين انقسما لشوط هجومي سجل فيه صلاح هدفًا من ركلة جزاء، وآخر دفاعي استقبلنا فيه الضغط ببراعة بقيادة ياسر إبراهيم وحمدي ورامي ومن خلفهما الشناوي الذي كان على الموعد، مع تحولات إيجابية بقيادة صلاح برؤيته وتمريراته الرائعة وانطلاقات البديل متعدد المراكز إمام عاشور.

انتهت مرحلة أولى بشكل مثالي، لنتيح لأنفسنا تغييرات مهمة في الجولة الأخيرة أمام أنجولا لإراحة بعض الأساسيين وإدماج باقي المجموعة في أجواء البطولة.. قبل أن نواجه ثالث المجموعة الرابعة أو ثالث المجموعة الأولى أو ثالث المجموعة الثالثة في الدور المقبل.

برافو كابتن حسام حسن والرجالة ".

ويواصل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم السبت لمواجهة نظيره منتخب أنجولا فى ختام دور المجموعات بـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويسعي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا.

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة الجزائرية الأرضية والمغربية الرياضية مباراة منتخب مصر وأنجولا فى كأس أمم إفريقيا.