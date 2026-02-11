التضامن تستجيب لحالة إنسانية وتنقل رجلا مسنا إلى دار مسنين بالسويس

كشف ياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، تفاصيل نقل " عم حامد" رجل مسن، إلى دار مسنين في بور توفيق.

وقال عبد الهادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة “ المحور”: " تلقينا بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بحالة رجل مسن يعاني من الزهايمر ولا يوجد من يرعاه ".

وتابع: " عم حامد رجل مسن مقيم بمفرده في شقة غير آدمية وتواصلنا مع أبنائه للتعرف على سبب إهمال رعاية والدهم ".

ومن جانبها قالت أسماء حامد، الجارة التي قامت بمساعدة الحاج حامد وطالبت بمساعدته:" ولاد الحاج حامد مش بيهتموا بوالدهم وحالة عم حامد تصعب على الكافر".

ودخلت أسماء حامد في نوبة بكاء على الهواء قائلة:" إزاي ولاد الحاج حامد يتركوه بدون رعاية او اهتمام "، مضيفة:" انا عايزة أروح أطمن على عم حامد في دار المسنين لكن قوبل الامر بالرفض".