متحدث التضامن يكشف تفاصيل هامة عن مبادرة "فرحة مصر"

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة “فرحة مصر” تجسد اهتمام الدولة بدعم استقرار الأسرة المصرية، وتأتي برعاية السيدة انتصار السيسي، بهدف مساندة الشباب المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية عنهم.

وقال محمد العقبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المبادرة تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التأهيل من خلال دورات برنامج «مودة» لإعداد الشباب لبناء أسر مستقرة، وثانيهما الدعم العيني عبر توفير الأجهزة الكهربائية والمفروشات الأساسية، بما يحد من اللجوء إلى الاقتراض ويقلل من ظاهرة الغارمين.

وأشار العقبي إلى أن الأولوية تُمنح للأسر الأولى بالرعاية، وتشمل مستفيدي «تكافل وكرامة»، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وذلك بعد إجراء بحوث اجتماعية دقيقة في جميع المحافظات.