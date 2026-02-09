قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
أحمد حسن يزف بشري ساره لجماهير الأهلي بشان إصابة تريزيجيه
رامز ليفل الوحش .. تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2026
وكيل دينية النواب: ضبط محتوى الألعاب الإلكترونية ضرورة لحماية القيم الأخلاقية
متحدث التضامن يكشف تفاصيل هامة عن مبادرة "فرحة مصر"

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة “فرحة مصر” تجسد اهتمام الدولة بدعم استقرار الأسرة المصرية، وتأتي برعاية السيدة انتصار السيسي، بهدف مساندة الشباب المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية عنهم.

وقال محمد العقبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن  المبادرة تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التأهيل من خلال دورات برنامج «مودة» لإعداد الشباب لبناء أسر مستقرة، وثانيهما الدعم العيني عبر توفير الأجهزة الكهربائية والمفروشات الأساسية، بما يحد من اللجوء إلى الاقتراض ويقلل من ظاهرة الغارمين.

وأشار العقبي إلى أن الأولوية تُمنح للأسر الأولى بالرعاية، وتشمل مستفيدي «تكافل وكرامة»، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وذلك بعد إجراء بحوث اجتماعية دقيقة في جميع المحافظات.

محمد العقبي وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة “فرحة مصر الزواج الشباب

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

نائب محافظ بني سويف

جلسة تشاورية ببني سويف لمناقشة استعدادات إطلاق مبادرة "مواجهة التعفن الدماغي"

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيارات «كابيتانو »

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

