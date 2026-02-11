قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عزة فتحي: المشاركة والتنظيم مفتاح رمضان بلا إسراف

شهر رمضان
شهر رمضان
محمد البدوي

شددت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على ضرورة غرس قيم الاستهلاك الرشيد في نفوس الأجيال الجديدة، مؤكدة أن التخطيط المسبق وتحديد الاحتياجات بدقة يمثلان الخطوة الأولى نحو سلوك اقتصادي متوازن. 

 

أهمية شراء الكميات وفق عدد أفراد الأسرة

وأوضحت خلال حوار تليفزيوني ببرنامج الحياة اليوم أن تجاربها خلال زياراتها لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة رسخت لديها أهمية شراء الكميات وفق عدد أفراد الأسرة فقط، دون انسياق وراء العروض أو العادات التي تدفع إلى الإفراط.

وتحدثت عن مظاهر الإسراف المرتبطة بالعزومات وتبادل الحلويات في شهر رمضان، معتبرة أن الحل يكمن في إعادة تنظيم هذه العادات بشكل يحقق روح التكافل دون تحميل أسرة واحدة العبء كاملًا. واقترحت أن يشارك كل مدعو بطبق عند الإفطار الأسري، بما يخفف الضغط على ربة المنزل، ويحد من الهدر، ويعزز مفهوم المشاركة.

ترشيد الاستهلاك

وأكدت في ختام حديثها أن ترشيد الاستهلاك لا يتعلق بالطعام فحسب، بل يمتد إلى إدارة الوقت والموارد بشكل عام، مشيرة إلى أن تقدير الكميات الفعلية المطلوبة لكل وجبة يحافظ على الصحة، ويقلل الفاقد، ويضمن جودة ما يُقدم دون مبالغة أو إسراف.

رمضان شهر رمضان ترشيد الاستهلاك الصيام

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

النائبة أميرة زيدان، عضو مجلس النواب

أميرة زيدان تطالب بحسم إشكاليات التصالح في مخالفات البناء

الرئيس السيسي

برلمانية: التكليفات الرئاسية تضع الاقتصاد والتعليم والأمن القومي في قلب الأولويات

التعديل الوزاري

مرزوق: على الحكومة الاهتمام بالإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير المخططة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

