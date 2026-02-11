قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عزة فتحي: ترشيد الاستهلاك يبدأ بالوعي.. ورمضان يكشف أخطاءنا اليومية

موائد الرحمن
موائد الرحمن
محمد البدوي

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الوعي والتثقيف يمثلان الركيزة الأساسية لضبط سلوك الاستهلاك داخل المجتمع، موضحة أن مفهوم الوعي علميًا لا يقتصر على المعرفة فقط، بل يشمل أيضًا المهارات والقيم والاتجاهات، فكلما كانت المعرفة صحيحة انعكس ذلك على سلوك متزن ومسؤول، وهو ما يجب ترسيخه في قضية ترشيد الاستهلاك، خاصة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية منذ المراحل الأولى للتعليم.

ثقافة التخزين

وأشارت خلال حوار تليفزيوني ببرنامج الحياة اليوم إلى أن ثقافة التخزين كانت سائدة لدى الأجيال السابقة، حيث كان تخزين السلع مثل الزبدة والبصل يمنح الأسرة شعورًا بالأمان، إلا أن طبيعة المجتمع تغيرت اليوم، وأصبح من الضروري توجيه الأجيال الجديدة، خاصة جيلي "زد" و"ألفا"، نحو أنماط استهلاك أكثر وعيًا وتوازنًا تتناسب مع متغيرات العصر.

وأضافت أن شهر رمضان يكشف العديد من السلوكيات السلبية المرتبطة بالاستهلاك، والتي لا تقتصر على الإفراط في الطعام فقط، بل تمتد إلى السهر المبالغ فيه وإهدار الوقت، وهو ما ينعكس في صورة مشكلات اجتماعية وحوادث وخلافات. 

إهدار كميات كبيرة من الطعام

وأوضحت أن المبالغة في إعداد الموائد تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الطعام وإهدار المال، مؤكدة أن الترشيد يبدأ بتحديد احتياجات كل فرد بدقة وعدم الانسياق وراء المظاهر أو العادات غير المدروسة.

ثقافة الاستهلاك الرشيد

وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد لدى الشباب عبر الممارسة العملية، مشيرة إلى أن تجاربها الشخصية خلال السفر إلى أوروبا وأمريكا علمتها أهمية حساب عدد أفراد الأسرة قبل الشراء والالتزام بالكميات المناسبة، مؤكدة أن هذه القيم يمكن غرسها في النشء منذ الصغر لتكوين جيل أكثر وعيًا ومسؤولية.

موائد الرحمن رمضان شهر رمضان ترشيد الاستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاستثمار العقاري يدعو لإعادة النظر في تصنيفات القرار ٩٧٨ الخاص بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح وتنمية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع لتحديثات فنية على أنظمة التشغيل.. الموعد والسبب

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

