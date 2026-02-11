تارا عماد تشارك كواليس تصوير إفراج استعدادا لرمضان 2026

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسلها المرتقب “إفراج”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأرفقت تارا الصور بتعليق لافت قالت فيه: «لو الدنيا كلها حكمت عليك، قلبي اللي هيفرج عنك »، في إشارة إلى أجواء العمل الدرامية ورسائله الإنسانية.

ويتميّز مسلسل “إفراج” بكاست مختلف وغير تقليدي، حيث يشارك في بطولته إلى جانب تارا عماد كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، في توليفة تمثيلية تراهن على الأداء والتنوع بعيدًا عن التركيبات المعتادة.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، ومن إنتاج صادق أنور الصباح، ومن المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” خلال شهر رمضان 2026.

ويترقب الجمهور العمل باعتباره واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة مع حالة الغموض التي تحيط بقصته وطبيعة أدوار أبطاله.