استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تارا عماد تشارك كواليس تصوير إفراج استعدادا لرمضان 2026

أوركيد سامي

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسلها المرتقب “إفراج”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأرفقت تارا الصور بتعليق لافت قالت فيه: «لو الدنيا كلها حكمت عليك، قلبي اللي هيفرج عنك »، في إشارة إلى أجواء العمل الدرامية ورسائله الإنسانية.
ويتميّز مسلسل “إفراج” بكاست مختلف وغير تقليدي، حيث يشارك في بطولته إلى جانب تارا عماد كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، في توليفة تمثيلية تراهن على الأداء والتنوع بعيدًا عن التركيبات المعتادة.
المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، ومن إنتاج صادق أنور الصباح، ومن المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” خلال شهر رمضان 2026.
ويترقب الجمهور العمل باعتباره واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة مع حالة الغموض التي تحيط بقصته وطبيعة أدوار أبطاله.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

القبض على 4 متهمين داخل شقة دعارة في المنصورة

القبض على 4 متهمين داخل شقة دعارة في المنصورة

المتهم

مشي عكسي.. القبض على قائد سيارة ميني باص بالقاهرة

المنشور

مصدر أمنى يكشف حقيقة الادعاء بتركيب طرف صناعى لنزيل بعد 5 سنوات من طلبها

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

