تفوق النسور الخضر.. تاريخ مواجهات تونس ونيجيريا بكأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب تونس نظيره منتخب نيجيريا الملقب بـ النسور الخضر مساء اليوم السبت فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



وتنطلق صافرة مباراة منتخب تونس ونيجيريا فى تمام الساعة العاشرة مساء فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا



beIN MAX 1



beIN MAX 2



beIN MAX 3



القناة الجزائرية الأرضية

معلق مباراة تونس ضد نيجيريا

أسندت شبكة قنوات beIN Sports مهمة التعليق على أحداث مباراة تونس ونيجيريا إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، والذي يتميز بأسلوبه الحماسي وخبرته الكبيرة في التعليق على المباريات الكبرى والبطولات القارية.

تاريخ مواجهات تونس ونيجيريا

التقي منتخب تونس ونيجيريا في 21 مباراة فاز خلالها المنتخب النيجيري 8 مرات فيما فاز نسور قرطاج في 7 مباريات وتعادل الفريقان 6 مرات.

