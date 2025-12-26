قناة أرضية تنقل قمة تونس ونيجيريا مجانا

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى، عبر القمر الصناعي نايل سات، نقل مباراة القمة المرتقبة بين منتخبي تونس ونيجيريا بشكل مجاني، والمقرر إقامتها غدا السبت.

وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تحظى باهتمام جماهيري واسع نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.

ومن المنتظر أن تتيح القناة الجزائرية الأرضية متابعة اللقاء دون اشتراك، ما يمنح جماهير الكرة الإفريقية والعربية فرصة مشاهدة المباراة مجانًا عبر نايل سات.

يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم، خاصة مشجعي المنتخب المصري، عن تردد قناة الجزائرية الرياضية المفتوحة، الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتقام مواجهة مصر وجنوب أفريقيا مساء الجمعة المقبل، على ملعب «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في لقاء قوي يسعى خلاله المنتخبان لحسم صدارة المجموعة مبكرًا والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح.

في المقابل، نجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق الفوز على أنجولا بنفس النتيجة (2-1) في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب أفريقيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي زيمبابوي وأنجولا دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام: