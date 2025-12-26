قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
قناة أرضية تنقل قمة تونس ونيجيريا مجانا

قناة جزائرية تنقل مواجهة تونس والمغرب
حمزة شعيب

 

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى، عبر القمر الصناعي نايل سات، نقل مباراة القمة المرتقبة بين منتخبي تونس ونيجيريا بشكل مجاني، والمقرر إقامتها غدا السبت.

وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تحظى باهتمام جماهيري واسع نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.

ومن المنتظر أن تتيح القناة الجزائرية الأرضية متابعة اللقاء دون اشتراك، ما يمنح جماهير الكرة الإفريقية والعربية فرصة مشاهدة المباراة مجانًا عبر نايل سات.

يبحث عدد كبير من جماهير كرة القدم، خاصة مشجعي المنتخب المصري، عن تردد قناة الجزائرية الرياضية المفتوحة، الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتقام مواجهة مصر وجنوب أفريقيا مساء الجمعة المقبل، على ملعب «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في لقاء قوي يسعى خلاله المنتخبان لحسم صدارة المجموعة مبكرًا والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح.
في المقابل، نجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق الفوز على أنجولا بنفس النتيجة (2-1) في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخبا مصر وجنوب أفريقيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي زيمبابوي وأنجولا دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنطلق مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام:

  • الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة
  • السادسة مساءً بتوقيت السعودية
  • السادسة مساءً بتوقيت الدوحة
تونس نيجيريا قناة مجانية تنقل مباريات امم افريقيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

الجليد القطبي

اكتشاف علمي يقلب الموازين.. ماذا يحدث تحت الجليد القطبي؟

كريستيانو رونالدو

سر عائلي مؤجل.. متى يكشف كريستيانو رونالدو الحقيقة لنجله الأكبر؟

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

