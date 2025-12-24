قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أهداف سريعة وتكتيك مُحكم.. تونس تسيطر على افتتاح مشوارها بكأس الأمم الإفريقية|تفاصيل

محمد سمير

استهلت تونس مشوارها بقوة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعدما تغلبت على أوغندا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم، في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الأولمبي في الرباط.

وافتتحت تونس التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، بعدما ارتقى السخيري لعرضية من ركلة ركنية نفذها المجبري، مسددًا رأسية قوية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وهدأت المباراة بعد الهدف، قبل أن تعود تونس لتهديد مرمى أوغندا من جديد في الدقيقة 27، بتمهيد ساسي الكرة للمجبري على حدود المنطقة، ليسدد الأخير كرة أرضية مباشرة مرت إلى جوار القائم.

وأضافت تونس الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعدما أرسل العبدي عرضية مميزة تجاه العاشوري الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة على الطائر سكنت الشباك.

وكادت تونس أن تضيف الهدف الثالث في الدقيقة 42، بتسديدة قوية من سعد من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

وظهرت أوغندا هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 45، بتسديدة من ماتو من على حدود المنطقة، ذهبت بعيدًا عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم تونس (2-0).

ومع بداية الشوط الثاني، أجرت تونس التبديل الأول بنزول شواط على حساب المستوري.

وتبعه المدرب سامي الطرابلسي بإشراك بن رمضان بدلًا من سعد في الدقيقة 55، بحثًا عن تنشيط وسط ميدان تونس، بعد تراجع المستوى خلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

وهددت أوغندا مرمى تونس للمرة الأولى في الشوط الثاني، بتسديدة من موكوالا في الدقيقة 60 من على حدود المنطقة، مرت إلى جوار القائم.

وحسمت تونس المباراة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعدما أرسل بن رمضان عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها العبدي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس في البداية، قبل أن يكملها العاشوري بتسديدة سكنت الشباك.

وسجلت أوغندا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر أوميدي، بتسديدة من داخل المنطقة سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز تونس (3-1).

كأس الأمم الأفريقية المغرب الملعب الأولمبي

