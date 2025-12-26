قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أقوى الفرق.. مدرب تونس يشيد بمنتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

مجدي سلامة

قال سامي الطرابلسي المدير الفني للمنتخب التونسي إن الفوز في المباراة الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على أوغندا أكبر حافز للاعبين لتكرار الانتصار على نيجيريا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة غدا السبت ومن ثم التأهل للدور الثاني.

وتغلبت تونس على أوغندا 3-1 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لتتصدر المجموعة متفوقة بفارق الأهداف على نيجيريا التي تغلبت 2-1 على تنزانيا.

وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مباراة الغد في فاس: "بالتأكيد خوض المباراة الثانية بعد الفوز في الأولى حافز مهم لكل اللاعبين ويمنحهم ثقة أكبر.

أكمل: "سنواجه غدا أحد أقوى المنتخبات الأفريقية. عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور الثاني قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات".

وفي رده على سؤال بشأن عدم تأهل نيجيريا لكأس العالم عكس تونس أشار الطرابلسي إلى أن التأهل للبطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية العام المقبل لن يكون مؤثرا في مباراة الغد.

وأوضح "تأهلنا لكأس العالم وعدم تأهل نيجيريا لا يمنحنا أفضلية لأننا لا نتعامل مع فرضيات بقدر ما نتعامل بجدية وتركيز مع كل منافس وكل مباراة على حدة.

وواصل: "المهم الحفاظ على التركيز والانضباط في الملعب ودعم روح الانتصار التي يتحلى بها الفريق لتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير التونسية.

أوضح: "مشوار البطولة لا يزال طويلا وأمامنا مباريات أخرى صعبة ومفتاح تجاوز كل هذا هو التركيز والانضباط والتقدم خطوة بخطوة دون التفكير في أهداف بعيدة المدى".

وسيتعين على مدافع تونس السابق، الذي خسر نهائي نسخة 1996 أمام جنوب أفريقيا صاحبة الأرض، بخبراته وسينقلها للاعبين لتحقيق الفوز على نيجيريا والتأهل مبكرا إلى الدور الثاني من البطولة المستمرة حتى 18 يناير كانون الثاني المقبل.

وأكد الطرابلسي أن كل اللاعبين في صحة جيدة وجاهزين لتعزيز صفوف المنتخب الوطني، وأنه سيحتفظ بنفس التشكيلة التي بدأت مباراة أوغندا، قائلا "لا نغير فريقا فائزا".

سامي الطرابلسي لمنتخب التونسي كأس الأمم الأفريقية

