ليس أساسيًا مع الأهلي.. تعليق ساخر من «الغندور» بشأن «بن رمضان» مع منتخب تونس

علق الإعلامي خالد الغندور على عدم مشاركة اللاعب محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس أمام أوغندا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “هو محمد علي بن رمضان مش أساسي مع الأهلي ومع تونس كمان”.

واختتم منتخب تونس الشوط الأول متقدمًا على أوغندا بثنائية نظيفة في شباك الأخير، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس في شباك أوغندا في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وأضاف إلياس العاشور الهدف الثاني في الدقيقة 40، ليعلن تقدم منتخب بلاده بثنائية في الشوط الأول.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس تشكيل "نسور قرطاج" لمواجهة نظيره منتخب أوغندا في افتتاحية مباريات المنتخبين ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.