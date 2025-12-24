أمم أفريقيا تبتسم لنسور قرطاج.. تونس تنهى "عقدة البدايات" بعد 12 سنة

أنهى منتخب تونس بالفوز الذى حققه أمس على أوغندا فى أولى مباريات نسور قرطاج فى بطولة الأمم الافريقية التى تستضيفها المغرب حاليا عقدة البدايات فى أمم افريقيا، لتبتسم كأس افريقيا من جديد لمنتخب تونس بعد أن شهدت النسخ الخمس الماضية بدايات متواضعة لمنتخب تونس.

استهل منتخب تونس الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على منتخب أوغندا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبهما منتخبات نيجيريا وتنزانيا.



وتقام النسخة الحالية من البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، وسط طموحات تونسية كبيرة للعودة إلى منصات التتويج القارية، بعد سنوات من الغياب عن المنافسة على اللقب.

عقدة البدايات

ودخل المنتخب التونسي مباراة أمس من اجل التخلص من ما يُعرف بلعنة البدايات في كأس الأمم الأفريقية، حيث فشل في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية في آخر خمس مشاركات متتالية، مكتفيًا بتعادلين وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار لتونس في مباراة افتتاحية بالبطولة إلى نسخة عام 2013، عندما فازت على الجزائر، أي منذ أكثر من 4700 يوم، وهو رقم يضع ضغطًا إضافيًا على كتيبة المدرب سامي الطرابلسي لتحقيق انطلاقة مثالية في نسخة المغرب.

تفوق تاريخي لتونس أمام أوغندا

وكشفت لغة الأرقام عن تفوق كاسح لمنتخب تونس في المواجهات المباشرة أمام نظيره الأوغندي، حيث التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة، فاز نسور قرطاج بها جميعًا، مسجلين 16 هدفًا، مقابل استقبال هدف وحيد فقط.

سامي الطرابلسي.. خبرة أفريقية كبيرة

ويعوّل المنتخب التونسي في امم افريقيا كثيرًا على خبرات مدربه سامي الطرابلسي، الذي يمتلك سجلًا حافلًا في كأس الأمم الأفريقية، سواء كلاعب أو كمدرب، فقد شارك الطرابلسي كلاعب في أربع نسخ أعوام 1994 و1996 و1998 و2000، وبلغ نهائي نسخة 1996، التي خسرها المنتخب التونسي أمام جنوب أفريقيا.

وعلى الصعيد التدريبي، سبق له قيادة تونس في نسختي 2012 و2013، حيث وصل إلى ربع النهائي في الأولى، بينما ودّع البطولة من الدور الأول في النسخة الثانية.

تاريخ تونس في كأس أمم أفريقيا

ويُعد منتخب تونس من أكثر المنتخبات انتظامًا في المشاركة بكأس الأمم الأفريقية، حيث شارك في البطولة أكثر من 20 مرة، ونجح في التتويج باللقب مرة واحدة فقط عام 2004، عندما استضاف البطولة على أرضه.

كما بلغ النهائي مرتين أخريين عامي 1965 و1996، وحقق المركز الثالث في عدة مناسبات، أبرزها أعوام 1962 و1978 و2000، ما يعكس حضورًا دائمًا، وإن كان يفتقد التتويج المتكرر.

طموح البداية القوية

ويسعى منتخب نسور قرطاج من خلال البداية القوية لتحقيق قوة تمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهتي نيجيريا وتنزانيا، خاصة أن الفوز في المباراة الأولى هو مفتاح العبور المبكر إلى الأدوار الإقصائية، ووضع حد لسلسلة البدايات المتعثرة التي لازمت المنتخب في السنوات الأخيرة.