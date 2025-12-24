قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمم أفريقيا تبتسم لنسور قرطاج.. تونس تنهى "عقدة البدايات" بعد 12 سنة

منتخب تونس
منتخب تونس

أنهى منتخب تونس بالفوز الذى حققه أمس على أوغندا فى أولى مباريات نسور قرطاج فى بطولة الأمم الافريقية التى تستضيفها المغرب حاليا عقدة البدايات فى أمم افريقيا، لتبتسم كأس افريقيا من جديد لمنتخب تونس بعد أن شهدت النسخ الخمس الماضية بدايات متواضعة لمنتخب تونس.

استهل منتخب تونس الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على منتخب أوغندا،  فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبهما منتخبات نيجيريا وتنزانيا.


وتقام النسخة الحالية من البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، وسط طموحات تونسية كبيرة للعودة إلى منصات التتويج القارية، بعد سنوات من الغياب عن المنافسة على اللقب.

عقدة البدايات 

ودخل المنتخب التونسي مباراة أمس من اجل التخلص من ما يُعرف بلعنة البدايات في كأس الأمم الأفريقية، حيث فشل في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية في آخر خمس مشاركات متتالية، مكتفيًا بتعادلين وثلاث هزائم.

ويعود آخر انتصار لتونس في مباراة افتتاحية بالبطولة إلى نسخة عام 2013، عندما فازت على الجزائر، أي منذ أكثر من 4700 يوم، وهو رقم يضع ضغطًا إضافيًا على كتيبة المدرب سامي الطرابلسي لتحقيق انطلاقة مثالية في نسخة المغرب.

تفوق تاريخي لتونس أمام أوغندا

وكشفت لغة الأرقام عن تفوق كاسح لمنتخب تونس في المواجهات المباشرة أمام نظيره الأوغندي، حيث التقى المنتخبان في 6 مباريات سابقة، فاز نسور قرطاج بها جميعًا، مسجلين 16 هدفًا، مقابل استقبال هدف وحيد فقط.

سامي الطرابلسي.. خبرة أفريقية كبيرة

ويعوّل المنتخب التونسي في امم افريقيا كثيرًا على خبرات مدربه سامي الطرابلسي، الذي يمتلك سجلًا حافلًا في كأس الأمم الأفريقية، سواء كلاعب أو كمدرب، فقد شارك الطرابلسي كلاعب في أربع نسخ أعوام 1994 و1996 و1998 و2000، وبلغ نهائي نسخة 1996، التي خسرها المنتخب التونسي أمام جنوب أفريقيا.

وعلى الصعيد التدريبي، سبق له قيادة تونس في نسختي 2012 و2013، حيث وصل إلى ربع النهائي في الأولى، بينما ودّع البطولة من الدور الأول في النسخة الثانية.

تاريخ تونس في كأس أمم أفريقيا

ويُعد منتخب تونس من أكثر المنتخبات انتظامًا في المشاركة بكأس الأمم الأفريقية، حيث شارك في البطولة أكثر من 20 مرة، ونجح في التتويج باللقب مرة واحدة فقط عام 2004، عندما استضاف البطولة على أرضه.

كما بلغ النهائي مرتين أخريين عامي 1965 و1996، وحقق المركز الثالث في عدة مناسبات، أبرزها أعوام 1962 و1978 و2000، ما يعكس حضورًا دائمًا، وإن كان يفتقد التتويج المتكرر.

طموح البداية القوية

ويسعى منتخب نسور قرطاج من خلال البداية القوية لتحقيق قوة تمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهتي نيجيريا وتنزانيا، خاصة أن الفوز في المباراة الأولى هو مفتاح العبور المبكر إلى الأدوار الإقصائية، ووضع حد لسلسلة البدايات المتعثرة التي لازمت المنتخب في السنوات الأخيرة.

منتخب تونس أوغندا نسور قرطاج المغرب كأس افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية إقامة المبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي

انطلاق مشروع أجرو هب بجامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تطلق مشروع “أجرو هب” لإدارة النفايات الزراعية

جامعة بنها

اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها طبقا للمواصفات الدولية ISO / IEC

بالصور

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
مايكسترو S800

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد