تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، حيث تُقام اليوم الأربعاء مواجهات قوية ضمن رابع أيام البطولة، في ظل متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق كرة القدم الإفريقية، الذين يبحثون عن القنوات المجانية الناقلة للمباريات إلى جانب جدول لقاءات اليوم.

وتشهد نسخة البطولة الحالية مشاركة 24 منتخبًا، في أجواء تنظيمية مميزة، وسط منافسة محتدمة منذ انطلاق صافرة البداية، خاصة مع دخول المنتخبات الكبرى سباق النقاط مبكرًا في دور المجموعات.

مباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025

تُقام اليوم أربع مباريات قوية ضمن منافسات دور المجموعات، وجميعها منقولة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وجاء جدول اللقاءات كالتالي:

• بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية – الساعة 2:30 مساءً

• الجزائر × السودان – الساعة 5:00 مساءً

• كوت ديفوار × موزمبيق – الساعة 7:30 مساءً

• الكاميرون × الجابون – الساعة 10:00 مساءً

وتُذاع جميع المباريات عبر قناة beIN Sports HD MAX 1.

القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2025

إلى جانب شبكة beIN Sports، أعلنت عدة قنوات مفتوحة عن نقل عدد من مباريات البطولة، أبرزها مباريات منتخباتها الوطنية وبعض اللقاءات القوية حتى الأدوار المتقدمة.

تردد قناة TNT المغربية (مفتوحة)

• التردد: 11617

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

• القناة مفتوحة – تحتاج رسيفر يدعم Multistream

تردد القناة الجزائرية الأرضية (مفتوحة)

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11680

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• نظام التشفير: BISS (سهل الفتح)

تردد قناة ORTM المالية (مفتوحة)

• القمر الصناعي: Eutelsat 9B

• التردد: 12034

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

تردد القنوات الأجنبية الناقلة لأمم أفريقيا



• Sportitalia (عبر الإنترنت وHbbTV)

• Sportdigital Fussball الألمانية 1

• القمر: Astra

• التردد: 12722

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 23500

• التشفير: Conax

• Sportdigital Fussball الألمانية 2

• القمر: Eutelsat W1

• التردد: 12437

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• التشفير: Conax

• Max Sport 1 البلغارية

• القمر: يوتلسات 8 درجات غرب

• التردد: 12604

• الاستقطاب: عمودي

• معدل الترميز: 27500

• نظام البث: DVB-S2