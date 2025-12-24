170 ألف يورو.. «الغندور» يكشف موقف الأهلي من عرض ألفيركا البرتغالي لضم «كوكا»

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف النادي الأهلي من عرض ألفيركا البرتغالي لضم اللاعب أحمد نبيل كوكا.

وقال “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: "عرض نادي ألفيركا البرتغالي للتعاقد مع أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي والذي بلغت قيمته 170 ألف يورو".

وتابع: "العرض لا يتضمن بند نسبة إعادة البيع، وهو ما لم يلقَ قبولًا لدى إدارة القلعة الحمراء".

وأضاف: "الأهلي رفض العرض في صورته الحالية، مطالبًا بزيادة المقابل المالي إلى جانب إضافة بند يمنح النادي نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، مؤكدًا أن المفاوضات لا تزال مستمرة في انتظار رد النادي البرتغالي على مطالب الأهلي".