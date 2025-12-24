«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب

نفى الإعلامي خالد الغندور ما تردّد عن حدوث مشادة بين أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر مع زميله إمام عاشور في المران الأخير الذي سبق مباراة زيمبابوي.

وأضاف “الغندور” في برنامجه ستاد المحور :"علاقة جميع اللاعبين بما فيهم فتوح وإمام عاشور جيدة، وأي كلام عن وقوع مشادة كلامية وخروج عن النص بين اللاعبين لا أساس له من الصحة".

وتابع: "التدريب الأخير شهد تركيزًا ومنافسة قوية بين اللاعبين بما فيهم فتوح وإمام عاشور، وأي احتكاك أو التحامات في التدريب يكون بهدف أن كل لاعب يرغب في حجز مكان في التشكيلة الأساسية، والبدء بمحمد حمدي على حساب فتوح قرار فني وليس له علاقة بما تردّد حول حدوث مشادة مع إمام عاشور".