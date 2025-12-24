نجم الأهلي السابق: حسام حسن لم يُخطئ في استبدال إمام عاشور بمباراة زيمبابوي |فيديو

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن تقارب مستويات لاعبي منتخب مصر يمثل نقطة قوة كبيرة للفريق، موضحًا أن الفراعنة قدموا مباراة جيدة أمام زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو مسلم، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام زيمبابوي، وأهدر عددًا من الفرص السهلة، مؤكدًا أن الفريق لم يكن سيئًا على المستوى الدفاعي، رغم الضغوط التي تعرض لها اللاعبون خلال اللقاء.

وأشار إلى أن الأداء لا يجب أن يكون في أعلى مستوياته منذ المباراة الأولى بكأس إفريقيا، بل من الطبيعي أن يتحسن تدريجيًا مع توالي اللقاءات، خاصة في البطولات الكبرى.

وأضاف “أبو مسلم” أن حالة التسرع لدى اللاعبين جاءت بسبب الرغبة في حسم مباراة زيمبابوي مبكرًا، إلا أن الفوز في الدقائق الأخيرة يعكس امتلاك عناصر المنتخب لخبرات كبيرة، مشددًا على أن المدير الفني حسام حسن لم يخطئ بقراره استبدال إمام عاشور خلال المباراة.