بالأرقام.. إعلامي يعقد مقارنة مُثيرة تكشف تفوّق منتخب مصر على المغرب | فيديو

استعرض الإعلامي محمد طارق أضا، مقارنة مثيرة بين منتخبي مصر والمغرب في أول مواجهة لهما بكأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا بأن الأرقام تظهر تفوق الفراعنة .

وأوضح أضا، عبر برنامجه "الماتش" على قناة صدى البلد ، إن الأرقام أظهرت تفوق منتخب مصر في عدة مؤشرات فنية، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 77% مقابل 70% للمغرب، وسجل المصريون 35 تسديدة منها 11 على المرمى، مقارنة بـ16 تسديدة و7 على المرمى للمنتخب المغربي.

كما تفوّق الفراعنة في خلق الفرص الخطيرة برصيد 8 مقابل 2، إضافة إلى 8 ركنيات و603 تمريرات صحيحة مقابل 5 ركنيات و582 تمريرة للمغرب، رغم تسجيل المغرب عدد هجمات أكبر بلغ 125 مقابل 112 لمصر.

وأشار “أضا” إلى أن هذه الأرقام تعكس التفوق التكتيكي والفني للفراعنة في اللقاء الأول، مؤكداً أن المقارنة بين اللاعبين، وعلى رأسهم حسام حسن والركراكي، تمنح الجماهير فرصة لفهم أداء المنتخبين وتحليل فرصهما في البطولة بشكل أدق.

