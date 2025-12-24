بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن نادي الزمالك لن يحصل على أرض 6 أكتوبر التي تم سحبها في وقت سابق، موضحًا أن الفارس الأبيض سيُمنح أرضًا بديلة بدلًا منها.



وقال “أضا”، خلال تصريحاته عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن الأرض البديلة المخصصة لنادي الزمالك تبلغ مساحتها 177 فدانًا، وتقع بالقرب من القرية الذكية، في موقع مميز يحقق متطلبات النادي المستقبلية.

وأضاف “أضا” أن الجهات المختصة تستعد للإعلان رسميًا عن تفاصيل الأرض البديلة خلال أسبوع واحد، مؤكدًا أن هذا الملف يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية.