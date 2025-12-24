خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو

أكد خالد جلال، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، أن الشعب المصري كان يريد الفرحة بعد الإخفاق في بطولة كأس العرب، لذا جاءت أهمية مباراة مصر أمام زيمبابوي في افتتاح مباريات المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا.

وقال خالد جلال، خلال لقاء له في برنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «أم بي سي مصر»: "حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، فاجأني بالتشكيل الذي لعب به أمام زيمبابوي، مؤكدًا أن زيمبابوي منتخب متواضع مقارنة بباقي الفرق في نفس المجموعة".

وتابع نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق: "اختلفت مع حسام حسن لأنه لم يبدأ بالقوة الضاربة من بداية المباراة أمام زيمبابوي، مؤكدًا أن اللقاء القادم لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا سيكون صعبًا، خاصة أن جنوب إفريقيا تتميز بالسرعة والمهارة لجميع لاعبيها، وقد نلجأ إلى تطبيق الخطة نفسها التي اعتمدناها أمام زيمبابوي".