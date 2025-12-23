يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته المكثفة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في ثاني جولات مرحلة المجموعات.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل المباراة مباشرة، بصفتها الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تقديم تغطية شاملة وتحليلات فنية قبل وبعد اللقاء.

وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بفوز مثير على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بعد أن تأخر بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة لصالحه بهدفين سجلهما عمر مرموش ومحمد صلاح، ما منح الفريق أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية بالتساوي مع منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما يحتل زيمبابوي المركز الثالث بالتساوي مع أنجولا المتذيلة بدون نقاط.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل

الرقم التاريخي لمنتخب مصر

يسعى الفراعنة لاستعادة لقب كأس أمم أفريقيا بعد غياب دام منذ نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا. ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية في تاريخ البطولة برصيد 7 ألقاب، ما يضعه في صدارة المنتخبات الأفريقية الطامحة لتحقيق الإنجاز في نسخة 2025.