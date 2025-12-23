كامافينجا يكشف حقيقة "التوبيخ" لفينيسيوس بعد مباراة إشبيلية

رد إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، على الجدل المثار حول مقطع فيديو تم تداوله عقب مباراة فريقه أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، والذي فُسِّر على أنه توبيخ لزميله فينيسيوس جونيور خلال اللقاء.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا مستحقًا على إشبيلية بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت الماضي على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا».

وشهدت المباراة حالة من الجدل، بعد قرار المدير الفني تشابي ألونسو استبدال فينيسيوس جونيور في الدقائق الأخيرة، وسط صافرات استهجان من جانب بعض جماهير الفريق، وهو ما فتح باب النقاش على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسبانية.

وزاد الغموض بعدما اكتفى ألونسو بالتأكيد على حق الجماهير في التعبير عن رأيها دون الدخول في تفاصيل إضافية.

وعقب اللقاء، انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر حوارًا بين عدد من لاعبي ريال مدريد داخل الملعب، حيث ظهر كامافينجا وهو يقول: «إذا لم تتحرك ستفقد الكرة»، قبل أن يظهر فينيسيوس في إطار الصورة، ما دفع البعض للاعتقاد بأن الحديث كان موجهًا إليه.

وفي رد سريع لحسم الجدل، علّق كامافينجا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قائلًا: «اتركوه وشأنه، لم أكن أتحدث عنه»، نافيًا بشكل قاطع توجيه أي انتقاد لزميله فينيسيوس جونيور.