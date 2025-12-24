قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا

الشناوي
الشناوي
محمد سمير

رأى المحلل الرياضي بلال السيسي أن محمد الشناوي سيكون حارس مرمى منتخب مصر في المباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا، رغم اهتزاز مستواه، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق لقب «الكان».

وقال بلال السيسي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: "منتخب مصر قدم أداءً جيدًا في مباراة زيمبابوي، ولكن هناك أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وأشار إلى أن الهدف المبكر الذي سجله منتخب زيمبابوي جاء على عكس سير المباراة، وهو ما غيّر مسار اللقاء، حيث بات المنتخب مطالبًا بالتعادل ثم تحقيق الانتصار.

وأردف قائلًا: "أؤكد أن منتخب مصر سيحصد لقب كأس أمم إفريقيا، ويمكن أن نكون من الآن أول من يخبركم بذلك".

وذكر بلال السيسي أن محمد الشناوي سيكون حارس منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا، وسيظل الحارس الأساسي طالما كان جاهزًا وغير مصاب.

وأكد بلال السيسي قدرة منتخب مصر على الانتصار على جنوب إفريقيا في المباراة المقبلة بدور المجموعات بالبطولة.

منتخب مصر حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي جنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا لقب الكان

