الكثافة الجماهيرية .. بيان من اللجنة المنظمة بشأن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

أصدرت اللجنة المحلية لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا بمدينة أكادير، اليوم، بيانًا توضيحيًا بشأن الحضور الجماهيري بملعب أكادير ، وذلك عقب الكثافة الجماهيرية التي شهدتها مباراة مصر وجنوب إفريقيا مساء امس والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.





وأكدت اللجنة في بيانها أن مدينة أكادير تعيش لحظة رياضية استثنائية باحتضانها لتظاهرة كروية قارية كبرى، تحظى بمتابعة واسعة داخل القارة الإفريقية وخارجها، معبرة عن اعتزازها بالجماهير الرياضية وشغفها الكبير بكرة القدم.

وشددت اللجنة على أن تنظيم المباريات داخل ملعب أكادير الكبير يخضع لمعايير تقنية وأمنية صارمة تفرضها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للملعب محددة سلفًا ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف.

وأوضحت أن الولوج إلى المدرجات يظل مشروطًا بالتوفر على تذكرة قانونية وصالحة، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول أي شخص لا يتوفر على تذكرة، وذلك حرصًا على سلامة الجماهير وضمان سير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة.

ودعت اللجنة المنظمة الجماهير إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط واحترام القواعد التنظيمية المعتمدة، بما يضمن نجاح هذه التظاهرات الرياضية الكبرى.





كما أبرزت أن هذا الحدث يحظى بمتابعة دقيقة من الهيئات الكروية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، مؤكدة أن السلوك الجماهيري الواعي يعكس الصورة التنظيمية والحضارية للمملكة أمام العالم.

واختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالقوانين يحوّل المدرجات إلى رسالة حضارية تعكس وعي الجمهور وقدرته على المساهمة الإيجابية في إنجاح أكبر الاستحقاقات الرياضية.