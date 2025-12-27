مصطفى شوبير: سنقدم أداء أفضل بعد التأهل ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أن الفراعنة قادرون على الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 والتخلص من الضغوط المصاحبة لمرحلة الحسابات المعقدة في دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 عقب فوزه على منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، ليضمن العبور قبل خوض الجولة الختامية.

تصريحات مصطفى شوبير

وقال شوبير، في تصريحات للصحفيين، إن المنتخب أصبح أكثر راحة بعد التأهل، موضحًا أن اللعب دون ضغوط انتظار نتائج المنافسين أو حساب فارق الأهداف يمنح اللاعبين حرية أكبر داخل الملعب.

وأضاف أن الفريق يستطيع تقديم مستوى أفضل في المرحلة المقبلة مع زيادة التركيز على الأداء فقط.

المباراة القادمة

وأشار حارس المنتخب إلى أن المباراة القادمة، رغم أنها الأخيرة في دور المجموعات، تظل مهمة بالنسبة للفراعنة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي، مع التعامل مع البطولة خطوة بخطوة دون استعجال.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني واللاعبين سيبدؤون التحضير الجاد للدور المقبل عقب نهاية مباراة أنجولا، من أجل الاستعداد لمواجهة الأدوار الإقصائية بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعدما ضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية.