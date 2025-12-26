قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

عمرو أديب
عمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بشأن طريقة دعمه لابنه مصطفى شوبير، الذي يزامل محمد الشناوي ضمن حراس المرمى في بعثة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، قال عمرو أديب، مخاطبًا شوبير: «مصطفى مش هيلعب بالضغط.. لكن هيلعب بالحق».

وأضاف عمرو أديب، أنّ مستوى الحارس محمد الشناوي كان مهتزًا في الفترة الماضية، لكن أديب شدد على ضرورة دعم اللاعب في هذه الحالة قائلًا: «دُورنا لو فيه لاعب مهزوز نسنده مش نهزمه».

وتابع أديب مستكملًا رسالته لأحمد شوبير: «أنا عارف حبك لابنك.. ومتفهم ما تكتبه وتقصده، لكن مصطفى لسه عنده وقت، أما الشناوي ما عندوش وقت»، لافتًا إلى أنّ البطولة الحالية قد تكون آخر بطولة كأس أمم إفريقيا يخوضها الشناوي، بينما مصطفى شوبير تنتظره المزيد من البطولات في الفترات المقبلة.

وشدد على أنه يحق لأحمد شوبير أن يتحمَّس لمصطفى، لكن يجب أن يكون الأمر بهدوء على محمد الشناوي، وكذلك على مصطفى؛ منعًا لأي شعور بالظلم.

وأكد أديب، أنه يمكن توجيه انتقاد لمحمد الشناوي، لكن اللاعب تظل له قيمة، وهو قائد، وقدم الكثير في تاريخه، غير أنه قد يكون بعيدا عن مستواه في إحدى المباريات.

