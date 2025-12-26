عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بشأن طريقة دعمه لابنه مصطفى شوبير، الذي يزامل محمد الشناوي ضمن حراس المرمى في بعثة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، قال عمرو أديب، مخاطبًا شوبير: «مصطفى مش هيلعب بالضغط.. لكن هيلعب بالحق».

وأضاف عمرو أديب، أنّ مستوى الحارس محمد الشناوي كان مهتزًا في الفترة الماضية، لكن أديب شدد على ضرورة دعم اللاعب في هذه الحالة قائلًا: «دُورنا لو فيه لاعب مهزوز نسنده مش نهزمه».

وتابع أديب مستكملًا رسالته لأحمد شوبير: «أنا عارف حبك لابنك.. ومتفهم ما تكتبه وتقصده، لكن مصطفى لسه عنده وقت، أما الشناوي ما عندوش وقت»، لافتًا إلى أنّ البطولة الحالية قد تكون آخر بطولة كأس أمم إفريقيا يخوضها الشناوي، بينما مصطفى شوبير تنتظره المزيد من البطولات في الفترات المقبلة.

وشدد على أنه يحق لأحمد شوبير أن يتحمَّس لمصطفى، لكن يجب أن يكون الأمر بهدوء على محمد الشناوي، وكذلك على مصطفى؛ منعًا لأي شعور بالظلم.

وأكد أديب، أنه يمكن توجيه انتقاد لمحمد الشناوي، لكن اللاعب تظل له قيمة، وهو قائد، وقدم الكثير في تاريخه، غير أنه قد يكون بعيدا عن مستواه في إحدى المباريات.