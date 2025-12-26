الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف على نيوكاسل في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على نظيره نيوكاسل يونايتد، في الشوط الأول، بهدف نظيف، في جولة البوكسينج داي، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق باتريك دروجو في الدقيقة 24.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: هيفين، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: ماونت، سيسكو، كونيا.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.