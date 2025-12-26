مستقبل النادي.. أموريم يتغنى بموهبة مانشستر يونايتد

قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن كوبي ماينو، لاعب "الشياطين الحمر"، يعد مستقبل النادي، وذلك في ظل ارتباط اسمه بالانتقال على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وشارك ماينو في 12 مباراة هذا الموسم، بدأ منها مباراة واحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ومن المقرر أن يغيب عن مباراة يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق اليوم الجمعة بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال أموريم إن اللاعب الشاب (20 عاما) يتعين عليه التحلي بالصبر لكنه سيحصل على فرصته في الفريق.

وأضاف المدرب البرتغالي: "كوبي ماينو سيحصل على الفرصة، لديه كل الوقت. لعب في مراكز مختلفة، ونحن نتحدث عن مركز كاسيميرو، يمكنه اللعب في هذا المركز".

أكمل: "إذا لعبت بثلاثة لاعبين (في الوسط)، يمكنه اللعب - كما لعبنا في المباراة الأخيرة - في مركز ميسون ماونت في هذه المباراة، يمكنه اللعب في هذا المركز".

وتابع مدرب يونايتد "لذلك، في المستقبل، سيكون مستقبل مانشستر يونايتد. هذا هو شعوري. لذلك عليك فقط انتظار كل فرصة وكل شيء يمكن أن يتغير في كرة القدم خلال يومين".

ومع افتقاد تشكيلة يونايتد للعديد من اللاعبين بسبب الإصابة والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، قال أموريم إنه سيكون من الصعب قبول أي طلب من أي لاعب للرحيل في يناير المقبل.

وقال المدرب البرتغالي "سيكون من الصعب على أي لاعب الرحيل عن النادي إذا لم نجد البديل. لدينا نقص في عدد اللاعبين. حتى مع اكتمال الفريق سنكون منقوصين عندما يحدث أي شيء طارئ".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.