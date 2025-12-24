أموريم: من الصعب تعويض فرنانديز في مانشستر يونايتد

قال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إنه من المستحيل تعويض قائد الفريق المصاب برونو فرنانديز، لكنه أكد اليوم الأربعاء أن غياب لاعب الوسط البرتغالي يتيح الفرصة للآخرين لإثبات جدارتهم.

أُجبر فرنانديز على مغادرة الملعب بين شوطي مباراة الأحد التي خسرها فريقه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، بسبب إصابة في الأنسجة الرخوة، مما ترك يونايتد بدون صانع ألعابه ومنظم الكرات الثابتة.

ذكرت صحيفة التايمز أن يونايتد يأمل في عودة فرنانديز للمشاركة في ديربي مانشستر يوم 17 يناير، وامتنع أموريم عن مناقشة مدى خطورة الإصابة، لكنه أقرّ بالفراغ الذي تُحدثه.

وقال أموريم للصحفيين قبل مباراة الجمعة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد: "من المستحيل تعويض برونو"، مضيفًا: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد".

وواصل: "الأمر لا يقتصر على صناعة الفرص فحسب. في كل ركلة ثابتة، هو من يُنظّم الفريق، وهذه فرصة جيدة للجميع ليُظهروا قدراتهم ويُدركوا أننا لا نستطيع الاعتماد على لاعب واحد في كل شيء. أحيانًا نعتمد على برونو في التنظيم وصناعة الفرص.

واختت: “لقد خسرنا برونو، وبريان (مبويمو)، وأماد (ديالو) في الركلات الثابتة، لذا فهذا خسارة كبيرة للفريق، لكنها فرصة للاعبين الآخرين ليُظهروا القيادة التي نحتاجها في الفريق”.